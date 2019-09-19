السعودية اليوم / مجلس بلدي جازان يعقد لقائه السنوي بالمواطنين



جيزان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان مساء أمس، ثالث لقاءاته مع المواطنين في دورته الثالثة، بحضور رئيس المجلس وليد بن أحمد رستم وأعضاء المجلس، ضمن لقاءات المجلس للاستماع إلى متطلبات الأهالي ومقترحاتهم, وذلك بفندق هوليدي جازان.

وقدم رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أحمد بن أبوشمله حكمي، عرضًا لأبرز إنجازات المجلس خلال السنوات الأربع الماضية، فيما جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسير المشاريع البلدية بمدينة جيزان والقرى التابعة لها، وتقديم مقترحات الأهالي واحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع البلدية وبخاصة مشاريع المسفلتة والإنارة والحدائق.

وأثنى رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، على مشاركة المواطنين الفاعلة مع المجلس البلدي ضمن مسؤوليتهم الوطنية مما يعزز روح الشراكة المجتمعية كأحد أهم العوامل التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على صعيد الخدمات والمشاريع البلدية.

من جانبه أوضح وكيل أمانة منطقة جازان للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي، أن الأمانة تقف سويا مع المجلس البلدي في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الخدمية والبلدية، مؤكدًا أهمية دور المجلس البلدي في تعزيز مشاركة المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال تطلعاتهم.

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