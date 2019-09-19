مشاهد في بيت الملك سلمان : جمعة الغداء ولحظات ذهبية

2019-09-19

متابعات الخليج 365- الرياض

تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن بعض الذكريات مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعن حياته الخاصة.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان في فيديو نشره التواصل الحكومي، أن الملك سلمان كان حريصًا على أن ينشأوا على الاختلاط بالناس، وألا يعيشوا معزولين مع مدرس خاص في زاوية ملكية أو في لحظات ملكية كما يسميها الناس، متابعًا أنه وإخوته نشأوا في مدارس الأنجال التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس، وتعرف على زملاء من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة.

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وتابع الأمير سلطان بن سلمان أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى “جمعة الغداء” عند كل الأسر، مشددًا على أن الملك سلمان كان موجودًا معهم في البيت دائمًا، موضحًا أن الناس كانت تأتي إلى البيت كل يوم، من جميع المناطق.

ولفت إلى أن الملك سلمان عودهم على الجلوس مع كبار القوم، حيث كان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، واصفًا هذه اللحظات بأنها لحظات ذهبية.