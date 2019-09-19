الزوجة لديها حافز فهل يؤثر على دعم حساب المواطن ؟

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن تأثير حافز على مبلغ الدعم، حيث أكد مواطن أن زوجته مُسجلة لدى حافز فهل سيؤثر ذلك على قيمة الدعم المستحق من البرنامج؟

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على التسجيل في البرنامج، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنا

Advertisements

ويوم أمس كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.