فيديو.. العرفج: هجوم إيران على أرامكو استهدف العالم أجمع وليس المملكة وحدها

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق عامل المعرفة أحمد العرفج على بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع على الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية، بقوله: إن أصابع إيران واضعة في الهجوم على أرامكو، والهجوم جاء من الشمال كما أكد العقيد الركن تركي المالكي.

وقال العرفج، خلال برنامج “يا هلا بالعرفج”: إن الهجوم على أرامكو يستهدف الهجوم على العالم أجمع وسلعة عالمية، وضرب بذلك مثالًا بقوله لو أن هناك بئر ماء في قرية وتم تلويث أو تسميم هذا البئر فالضرر من المؤكد يؤثر على كل من يشرب من هذا البئر من القرى والبلدان المجاورة.

وأكد العرفج أن الهجوم على أرامكو استهدفت خلاله إيران الإضرار بالاقتصاد العالمي والعالم أجمع وليس المملكة وحسب.

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الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع، أعلنت أمس الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال .

وقال العقد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة: إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.