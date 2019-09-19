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أسعار النفط تواصل الهبوط
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجعت أسعار النفط حوالي 2 في المائة مساء أمس الأربعاء، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتًا، أو 1.5 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتغلق عند 58.11 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
ومع هذا فإن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهما انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس 2018.
وتعرض النفط لضغوط أيضًا من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، وهو ما دفع مؤشر الدولار للصعود.
ومن شأن صعود الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
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