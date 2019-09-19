الان تتابع الخثلان يحّذر السعوديات: إيقاف الإنجاب أو منعه غير جائز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم منع الإنجاب وإجراء عملية لإيقافه، مبيناً أنه غير جائز إلا في حالات معينة كأن يكون منعاً مؤقتاً.
وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن منع الإنجاب بالكلية غير جائزة، أما إن كان بصفة مؤقتة فلا بأس به، ويدخل في ذلك أيضاً العزل.
وأضاف أنه في حال كان الإنجاب أو الحمل فيه ضرر على صحة المرأة فيجوز منعه، أما في حال اكتفى الزوجان بما أنجباه من أبناء ورغبا في التفرغ لتربيتهم، فيجوز منع الإنجاب مؤقتاً لتنظيم النسل، ولا يجوز المنع الدائم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخثلان يحّذر السعوديات: إيقاف الإنجاب أو منعه غير جائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.