مسؤول: إدراج شركات التأمين ضمن برنامج مكافحة الاحتيال 

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

كشف الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، أن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين، ليتم إدراجها ضمن برامج دعم إدارة “مكافحة الاحتيال” في المملكة، وذلك خلال الربع الأول العام المقبل 2020.

وقال أن الاتفاقيات المستهدفة سيكون لها مردود مالي، حيث تعمل الشركة على إعادة هيكلة للإيرادات للمساهمة في دعم مكافحة الاحتيال، لافتًا إلى أن شركة نجم ملزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رسميا بدور مكافحة الاحتيال بحسب الاقتصادية.

من جهة أخرى أعلنت شركة “ساس”، العاملة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال مع شركة “نجم”، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني يهدف إلى مواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحد منها.