توجيه عاجل بإيقاف البناء العشوائي وأبراج الاتصالات في العاصمة المقدسة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري:

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مدراء العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي وكذلك إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة أو وضع بركسات أو إنشاء أي مبنى سواءً دائم أو جاهز أو مؤقت وذلك لأهمية المحافظة على الأراضي العامة و المخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

وفي سياق مُتصل وجه معاليه بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المُخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي وفي الأماكن العامة والتي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتُؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة.

وقد وجه معاليه بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المخالفة، وذلك إنفاذا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقرية المُكلف الرّامية إلى رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.