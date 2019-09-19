اليوم.. تطلق صافرات الإنذار في العاصمة «الرياض»

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات «الدرعية - الخرج - الدلم». تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات «الدرعية - الخرج - الدلم». وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكراً للجميع تعاونهم.



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