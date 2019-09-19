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استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المَعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك الليلة الماضية، مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأعرَبَ مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان، خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداءات السافرة التي استهدفت معملي أرامكو بالمملكة.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:46 AM
الْتقى المعلمي وناقشَا الموضوعات المشتركة والتعاون بين البلدين الصديقين
استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المَعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك الليلة الماضية، مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأعرَبَ مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان، خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداءات السافرة التي استهدفت معملي أرامكو بالمملكة.
، مندوب الأرجنتين بالأمم المتحدة يُدين الاعتداءات السافرة على أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
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