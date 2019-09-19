محمد بن مسعود - الدمام - تلقّى الملازم وائل جابر يحيى دوشي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.

ودعا "الدوشي" اللهَ أن يكون هذا التخرج انطلاقة مباركة لخدمة الدين والوطن وقيادة هذا البلد الكريم. 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:38 AM Advertisements "الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية "الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية تلقّى الملازم وائل جابر يحيى دوشي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.

ودعا "الدوشي" اللهَ أن يكون هذا التخرج انطلاقة مباركة لخدمة الدين والوطن وقيادة هذا البلد الكريم. الكلمات المفتاحية ، "الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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