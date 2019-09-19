محمد بن مسعود - الدمام - منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.

وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية. 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:36 AM منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة Advertisements انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.

وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية. الكلمات المفتاحية ، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ،

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