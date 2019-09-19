، 6 ناقلات ضخمة جدًّا تنتظر التحميل.. "كبلر": صادرات النفط السعودية مستقرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 5 أيام من العمل التخريبي السافر على منشأتيْ "أرامكو" في بقيق وخريص بعد 5 أيام من العمل التخريبي السافر على منشأتيْ "أرامكو" في بقيق وخريص، قالت شركة "كبلر" التي ترصد تدفقات النفط: إن صادرات النفط الخام من السعودية استقرت عند حوالى 6.5 مليون برميل على مدار الأيام الثلاثة المنتهية في الثامن عشر من سبتمبر، في أعقاب الهجمات التخريبية على المنشآت النفطية في المملكة مطلع الأسبوع.

وكشفت "كبلر" أنه توجد حاليًا سبع ناقلات تنتظر التحميل خارج ميناء الجعيمة أو رأس تنورة في السعودية، من بينها ست ناقلات نفط ضخمة جدًّا.

وأضافت وفق ما نقلته "رويترز"، أن بضع ناقلات أيضًا اضطرت للتحميل بشحنات من الخام العربي المتوسط أو الثقيل، بدلًا من الخام العربي الخفيف.

وأمس الأول، نقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بُشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة، بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتَي النفط في بقيق وخريص التابعتيْن لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة، الجهودَ المبذولة لتمكين الصناعة النفطية السعودية من تجاوز أثر هذا العمل التخريبي، وقال: "إنه استكمالًا لما أعلنته المملكة؛ فقد نتج عن ذلك العدوان انقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل يوميًّا من معامل بقيق؛ حيث تتم معالجة الإنتاج من عدة حقول، كما تعطل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 بليون قدم مكعب من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

وأضاف أن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي.. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بقدرات شركة أرامكو السعودية، وسجلها المميز في الأداء والكفاءة وجهود العاملين فيها، وبيئة الأعمال التي يسّرتها لها الدولة؛ فقد تم خلال اليومين الماضيين احتواءُ الأضرار، واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تَعَطّل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر؛ ولذلك سوف تفي الشركة بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر، من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام، وتعديل مزيج بعض الزيوت؛ على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميًّا بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًّا بنهاية شهر نوفمبر، كما أن إنتاج الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز، سيعود تدريجيًّا ليصل إلى مستوياته قبل العدوان بنهاية هذا الشهر.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:03 AM بعد 5 أيام من العمل التخريبي السافر على منشأتيْ "أرامكو" في بقيق وخريص Advertisements 6 ناقلات ضخمة جدًّا تنتظر التحميل.. "كبلر": صادرات النفط السعودية مستقرة 6 ناقلات ضخمة جدًّا تنتظر التحميل.. "كبلر": صادرات النفط السعودية مستقرة بعد 5 أيام من العمل التخريبي السافر على منشأتيْ "أرامكو" في بقيق وخريص، قالت شركة "كبلر" التي ترصد تدفقات النفط: إن صادرات النفط الخام من السعودية استقرت عند حوالى 6.5 مليون برميل على مدار الأيام الثلاثة المنتهية في الثامن عشر من سبتمبر، في أعقاب الهجمات التخريبية على المنشآت النفطية في المملكة مطلع الأسبوع.

وكشفت "كبلر" أنه توجد حاليًا سبع ناقلات تنتظر التحميل خارج ميناء الجعيمة أو رأس تنورة في السعودية، من بينها ست ناقلات نفط ضخمة جدًّا.

وأضافت وفق ما نقلته "رويترز"، أن بضع ناقلات أيضًا اضطرت للتحميل بشحنات من الخام العربي المتوسط أو الثقيل، بدلًا من الخام العربي الخفيف.

وأمس الأول، نقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بُشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة، بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتَي النفط في بقيق وخريص التابعتيْن لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة، الجهودَ المبذولة لتمكين الصناعة النفطية السعودية من تجاوز أثر هذا العمل التخريبي، وقال: "إنه استكمالًا لما أعلنته المملكة؛ فقد نتج عن ذلك العدوان انقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل يوميًّا من معامل بقيق؛ حيث تتم معالجة الإنتاج من عدة حقول، كما تعطل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 بليون قدم مكعب من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

وأضاف أن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي.. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بقدرات شركة أرامكو السعودية، وسجلها المميز في الأداء والكفاءة وجهود العاملين فيها، وبيئة الأعمال التي يسّرتها لها الدولة؛ فقد تم خلال اليومين الماضيين احتواءُ الأضرار، واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تَعَطّل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر؛ ولذلك سوف تفي الشركة بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر، من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام، وتعديل مزيج بعض الزيوت؛ على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميًّا بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًّا بنهاية شهر نوفمبر، كما أن إنتاج الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز، سيعود تدريجيًّا ليصل إلى مستوياته قبل العدوان بنهاية هذا الشهر. الكلمات المفتاحية

، 6 ناقلات ضخمة جدًّا تنتظر التحميل.. "كبلر": صادرات النفط السعودية مستقرة ،

المصدر : الخليج 365

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