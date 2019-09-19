السعودية اليوم / النائب العام يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين



بيونس آيروس 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث كان في استقباله مدير المركز علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

وتجول معاليه في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز، كما اطلع على الجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات.

وعبر معالي النائب العام عن شكره للقائمين على هذا المركز، الذين يبذلون جهدهم في سبيل تحقيق نشر تعاليم الإسلام السمحة ونبذ التطرف، وإبراز مكانة المملكة وحضارتها للزائرين، وتوضيح جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في خدمة للإسلام والمسلمين، وللحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهذا المركز التطور وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.

// انتهى //

09:39ت م

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