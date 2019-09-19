

نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

‏التقى مدير جوازات منطقه نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك، وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة من الجهتين للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام الزيارة، قدم الدوسري شكره وامتنانه لمنسوبي الجوازات على جهودهم وتعاونهم وما يقدمونه من خدمات واهتمام ببيئة العمل.

// انتهى //

09:35ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جوازات نجران يلتقي مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.