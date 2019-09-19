اليوم الوطني / محافظة العقيق تشهد عددًا من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ 89



الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تشهد محافظة العقيق بالباحة عددًا من الفعاليات المتنوعة, احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك بعدد من المواقع بالمحافظة.

وتتضمن الفعاليات الذي تنظمها المحافظة سباق الفروسية على كأس لجنة التنمية, ودوري كرة القدم "همة حتى القمة", بالإضافة على فعاليات الأسرة والطفل، وتكريم أبناء الشهداء, وزيارة المرضى المنومين, وحفل مخصص لأهالي المحافظة, وأوبريت وطني, والألعاب النارية.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بالعقيق عبدالله بن عايض البعيص, أن الفعاليات تنطلق يوم غد, وتحظى بدعم كبير من محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, لإبراز الاحتفالات والمهرجانات بشكل كبير بالمحافظة.

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