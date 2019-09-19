السعودية اليوم / "بحث الدرس" برنامج بتعليم نجران



نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الإشراف التربوي للبنات بتعليم نجران أمس، برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"، بحضور ١٧ متدربة، وذلك بمقر الإدارة.

وتناول البرنامج دور بحث الدرس في تغيير ثقافة التدريس وممارسة التفكير التأملي في تحسين التدريس، وتخطيط الدروس الصيفية وتنفيذها وتقويمها في ضوء بحث الدرس.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المدارس من بناء مجتمعات تعليم مهنية مستدامة، تسعى بشكل تدريجي ومستمر إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم.

// انتهى //

09:14ت م

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