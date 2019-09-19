السعودية اليوم / الدفاع المدني يطلق اليوم صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم



الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.

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