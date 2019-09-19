السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة المندق



الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس المحكمة العامة بمحافظة المندق الشيخ مازن بن لافي السلمي، الذي قدم للسلام على سموه.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسلمي، راجياً له التوفيق والسداد في مهام عمله, مثمنًا الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمندق لخدمة المواطنين.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - .

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العامة بالمندق عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي محافظة المندق.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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08:51ت م

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