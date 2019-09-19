سيناتور أمريكي: يجب أن نجد حلًّا رادعًا لتصرفات إيران

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، القريب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن تمنيه أن يستطيع وزير الخارجية مايك بومبيو تكوين تحالف إقليمي لتغيير سلوك إيران، ردًّا على الهجمات التي تحمل بصمات طهران على منشأتي أرامكو السبت الماضي.

وأضاف غراهام في تصريحات أمس الأربعاء: “أتمنى أن يلجأ الرئيس إلى الأمم المتحدة في محاولة لتوصيل فكرة أن الهجمات الإيرانية هي بمثابة عمل حربي ضد السعودية”، مضيفًا: “لا أدري إن كانت الأمم المتحدة ستستجيب في هذا السياق أم لا”.

واعتبر غراهام أن “الإيرانيين لم يتلقوا الرسالة.. أقول لهم إن الهجوم على المنشأة النفطية هو بمثابة عمل حربي فهو هجوم على الاقتصاد العالمي لزعزعة استقرار الأسواق العالمية”.

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وتابع: “إضافة إلى الهجوم على السعودية، فإن الإيرانيين يزيدون من تخصيب اليورانيوم؛ مما جعلهم أقرب لتصنيع قنبلة نووية”، مضيفًا: “ما أريده هو أن تلجأ الإدارة الأمريكية والعالم لإيجاد حل رادع” لتصرفات إيران.

وأكد غراهام أن “حملة الضغط على إيران أحدثت شللًا في اقتصادها، لكنها لم تردع النظام الإيراني”، محذّرًا من أنه “إذا لم يتم ردع إيران فستلجأ إلى المزيد من العنف”، وفقًا لـ”العربية نت”.

وتابع غراهام: “أقدر حملة الضغط التي يقودها الرئيس (دونالد ترمب) من خلال العقوبات، إلا أنها ليست كافية لوقف عدوان النظام الإيراني”.

واعتبر أنه “لم يتم كبح تطلعات إيران في الحصول على قنبلة نووية.. لم يتردد المسؤولون الإيرانيون في شن هجوم على السعودية مما أحدث خللًا في الاقتصاد العالمي.. لذا أطالب بإجراء يردع إيران ويمنع عدوانها في المستقبل”.

وتابع: “من الواضح أن إيران لا تعبأ ما إذا ما اندلعت الحرب أو لا، ولو كانت تهتم بذلك لما كانت هاجمت جيرانها”، مضيفًا: “بالنسبة لإيران.. إذا لن نتخذ إجراءات حاسمة فإن الأسوأ سيأتي”.