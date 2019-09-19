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كشف مقدم برنامج "ذا ليد" الأسبوعي، الإعلامي الأمريكي جيك تابر، على شبكة الإخبارية الأمريكية "سي إن إن"، الطريقة التي استخدمتها إيران في الهجوم على منشآت شركة أرامكو في بقيق وخريص.
وشرح "تابر" في مقطع "فيديوغراف" تفاصيل الهجوم؛ مؤكدًا أن صواريخ كروز بعيدة المدى كانت قادمة من الجهة الشمالية قرب الحدود بين الكويت والعراق، وحلّقت فوق الكويت، ثم ضربت منشآت النفط بأرامكو، وأن الهجوم نفّذته إيران، التي تمتلك واحدًا من أقوى البرامج الصاروخية في المنطقة.
وفنّد "تابر" ادعاءات الحوثيين في اليمن بأنهم خلف الهجمات، وقال: "الضربات كانت من جهة الشمال، ودقيقة للغاية في كل خزان للنفط؛ وذلك يعكس تطورًا واحترافًا يمكن للإيرانيين أن يقوموا به، وليس الحوثيون، وجميع الأدلة تشير نحو إيران".
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 08:44 AM
بصواريخ كروز بعيدة المدى قادمة من الشمال قُرب الحدود الكويتية والعراقية
كشف مقدم برنامج "ذا ليد" الأسبوعي، الإعلامي الأمريكي جيك تابر، على شبكة الإخبارية الأمريكية "سي إن إن"، الطريقة التي استخدمتها إيران في الهجوم على منشآت شركة أرامكو في بقيق وخريص.
وشرح "تابر" في مقطع "فيديوغراف" تفاصيل الهجوم؛ مؤكدًا أن صواريخ كروز بعيدة المدى كانت قادمة من الجهة الشمالية قرب الحدود بين الكويت والعراق، وحلّقت فوق الكويت، ثم ضربت منشآت النفط بأرامكو، وأن الهجوم نفّذته إيران، التي تمتلك واحدًا من أقوى البرامج الصاروخية في المنطقة.
وفنّد "تابر" ادعاءات الحوثيين في اليمن بأنهم خلف الهجمات، وقال: "الضربات كانت من جهة الشمال، ودقيقة للغاية في كل خزان للنفط؛ وذلك يعكس تطورًا واحترافًا يمكن للإيرانيين أن يقوموا به، وليس الحوثيون، وجميع الأدلة تشير نحو إيران".
، بالفيديو.. "سي إن إن" تكشف الطريقة التي استخدمتها إيران في الاعتداء على أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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