محمد بن مسعود - الدمام - أدان السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تَعَرّضت لها منشآت أرامكو أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه". 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 08:32 AM أدان السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تَعَرّضت لها منشآت أرامكو Advertisements "بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها "بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه". الكلمات المفتاحية ، "بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها ،

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