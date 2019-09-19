محمد بن مسعود - الدمام - لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم يقاضي أربعة طلاب سعوديون من "الصم"، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.

ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.

وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 08:29 AM لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم Advertisements طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب يقاضي أربعة طلاب سعوديون من "الصم"، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.

ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.

وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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