دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات» توضح طريقة استخراج الجواز للأبناء الأقل من 15 عامًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إمكانية الحجز للأبناء بمنصة أبشر لاستخراج جواز سفر لهم.

وتلقت «مديرية الجوازات» استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، بشأن إمكانية استخراج جواز سفر لطفلة عمرها تسعة أشهر

وردَّت المديرية بأن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية ولمن هم دون سن الـ١٥ عامًا أيضًا، على أن يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات.

وتجيز أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية، «منح جواز السفر وتصريحه للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، علمًا بأن محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، على أن يمنح جواز السفر بشكل عام إلى «كل من يقدم طلبًا بهذا الشأن من حاملي الجنسية السعودية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».