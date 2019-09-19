“الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والثانوية من الجنسين

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، فتح باب التقديم إلكترونياً للمواطنين من الجنسين من حملة الثانوية والدبلوم، اعتباراً من الثلاثاء وحتى 3 أكتوبر المقبل، على وظائف شاغرة لديها باسم “مترجم” في مدينة جدة.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصصات اللغة الإنجليزية أو الترجمة ولا تشترط الخبرة، أو يكون حاصلاً على الثانوية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها على الأقل سنة في مجال الترجمة، وإجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.

وتتمثل المهام الوظيفية للمرشحين لهذه الوظائف في ترجمة النصوص بأنواعها المختلفة، أما المزايا الوظيفية فتشمل راتبًا شهريًا تنافسيًا، وبدل نقل، وبدل سكن، وتأمينًا طبيًا، وقسائم سفر، والتقديم عبر الرابط.

