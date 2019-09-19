وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مخطط الأغلاق/ التحول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– أخصائي التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

