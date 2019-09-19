وظائف للنساء في مستشفى القوات المسلحة بالهدا

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أعلن مستشفى القوات المسلحة بالهدا عن توفر وظائف صحية شاغرة (للنساء) لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمسمى (أخصائية سحب دم).

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

المسمى الوظيفي:

– أخصائية سحب دم (Phlebotomist) (وظيفتان).

المهام الوظيفية:

– يتطلب العمل الذي تقوم به أخصائية سحب الدم معرفة مهنية وكفاءة في مجال المختبرات الطبية من أجل:

1- القيام بسحب الدم، ووضع العلامات على العينات، وعينات الطرد المركزي، وتسجيل بيانات الصيانة وإزالة التلوث، وتحديث معلومات المريض.

2- تجميع وتخزين العينات وفقًا للإجراءات المعمول بها.

3- شرح عملية تجميع العينات على النحو المطلوب (سحب الدم أو تجميع البول أو البراز) بطريقة احترافية ومهذبة وبسيطة للمريض.

4- إمكانية تطبيق تقنيات السحب المختلفة باستخدام إبر مستقيمة أو إبر فراشة.

5- فهم كامل لجميع أوامر الأطباء.

6- مطابقة نماذج طلب المختبر للأنابيب المخصصة لكل تحليل أو عينة. تمييز كل عينة بطريقة صحيحة، الطرد المركزي، فصل وتقسيم العينات، وتجميد العينات في حال طلب ذلك

7- التحقق من جميع طلبات الاختبارات وملصقات الأنابيب ومقارنتها بطلب الطبيب لضمان صحة 100%.

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8- حزم وإعداد العينات للنقل.

9- تخزين العينات وفقًا لدرجات الحرارة المطلوبة للحفاظ على صلاحيتها؛ بوضع العينات في حاوية/ أنبوب تجميع مناسب، ودقة ترميزها وتعليمها،وتتبع الإجراءات المختلفة الخاصة وفقًا لبروتوكولات النقل والحفاظ على سلامة العينات.

10- الفهم والامتثال للوائح السلامة ومكافحة العدوى.

11- الرد على المكالمات الهاتفية بطريقة احترافية.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في العلوم الصحية مع شهادة في (سحب الدم).

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مهارات التواصل.

5- الصبر.

6- حل المشكلات.

7- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.

وقال المستشفى: إن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م.

طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .

