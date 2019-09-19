انطلاق المؤتمر الإقليمي الثالث للصحة العامة في الرياض

انطلق برنامج المؤتمر الإقليمي الثالث للصحة العامة، الذي ينظّمه المجلس الصحي السعودي في فندق الهوليدي إن القصر، بعقد 22 جلسة وورشتي عمل وأكثر من 700 مشارك.
وأوضح رئس لجنة البحوث العلمية للمؤتمر ومقيم البوسترات البحثية الدكتور يعقوب نيازي أن المؤتمر يضم جميع القطاعات الصحية في المملكة.
ويناقش المؤتمر الصحة العامة وتقييم ما طرح ورفع مستوى الخدمة واختيار المواضيع عن طريق اللجنة العلمية أو عن طريق المشكلات التي تطرح في الإعلام أو على مستوى الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن البوسترات العلمية يتم تقييمها من قبل اللجنة.
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