بالصور.. أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أمس الأربعاء، فعاليات «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، والذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وتجول الأمير في المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 25 جهة بين إدارات حكومية وقطاعات غير ربحية من جمعيات تنموية ولجان للتنمية الاجتماعية، حيث استمع لعرض من مدير عامّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن المعرض الذي يسعى لتعزيز أهداف الملتقى في تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، فيما اطلع على المعرض الخاص الذي يضم 27 ركنًا من أركان الأسر المنتجة، وتابع كذلك جانبًا من الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى.

وعقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، حيث تابع أمير المنطقة بالنيابة والحضور عرضًا عن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين ويُعد ضمن المبادرات المجتمعية للتمكين الاجتماعي لرؤية المملكة، حيث يهدف الملتقى إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين على العمل، إلى أفراد فاعلين في المجتمع، معتمدين على أنفسهم في كسب عيشهم، من خلال الالتحاق بسوق العمل ومستفيدين من الفرص المتاحة والناتجة عن توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع غير الربحي.

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وبين العرض المرئي أن العام الماضي 1440هـ شهد تمكين 6136 مستفيدًا من الأسر الضمانية بجازان، منهم 581 من ذوي الإعاقة، من قِبل أكثر من 30 جهة ممكنة، حيث شمل ذلك توظيف 845 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 41 من ذوي الإعاقة، وتدريب وتأهيل 3140 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 326 من ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم ريادي لنحو 2151 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 214 من ذوي الإعاقة.

وفِي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة جازان بالنيابة الجهات الداعمة والراعية للملتقى، بينما تسلّم سموه هدية بهذه المناسبة، متمنيًا التوفيق للجميع.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.