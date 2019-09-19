الان تتابع وظائف للسعوديات في شركة نجم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن توفر وظيفة ميدانية شاغرة بمسمى اخصائية تحديد مسؤولية. وبحسب التفاصيل فإن من ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة الدبلوم فأعلى ولديها رخصة قيادة (سارية المفعول). Advertisements ومن ضمن المميزات تدريب وتطوير وراتب وحوافز مجزية وتأمين طبي. وعلى الراغبات في التقديم لهذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected] مع ذكر اسم المدينة في عنوان الرسالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للسعوديات في شركة نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.