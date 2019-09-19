الان تتابع وظائف للسعوديات في شركة نجم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن توفر وظيفة ميدانية شاغرة بمسمى اخصائية تحديد مسؤولية. وبحسب التفاصيل فإن من ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة الدبلوم فأعلى ولديها رخصة قيادة (سارية المفعول).
ومن ضمن المميزات تدريب وتطوير وراتب وحوافز مجزية وتأمين طبي.
وعلى الراغبات في التقديم لهذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]
مع ذكر اسم المدينة في عنوان الرسالة.
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