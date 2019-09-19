الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديها للعمل بمدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
مطور ويب: ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.
مصمم ويب : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في تصميم الويب او نفس التخصص.
مهندس شبكات : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة شبكات وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.saudieng.sa/Arabic/EngineerCorner/Pages/JobOpportunities.aspx
في موعد أقصاه الأحد 6 اكتوبر 2019 .
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