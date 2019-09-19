تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديها للعمل بمدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مطور ويب: ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.

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مصمم ويب : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في تصميم الويب او نفس التخصص.

مهندس شبكات : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة شبكات وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.saudieng.sa/Arabic/EngineerCorner/Pages/JobOpportunities.aspx

في موعد أقصاه الأحد 6 اكتوبر 2019 .