شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر.. وانخفاض النفط يعزز المخاطرة والان مع التفاصيل
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر أمس الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأميركي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1510.40 دولار للأوقية.
وأيضا تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.08 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.94 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1593.74 دولار متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.
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