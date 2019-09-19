«تعليم الرياض»: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة حي الشفا تابعة لنقل خاص

أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا، أمس الثلاثاء، تابعة لنقل خاص، ولا تتبع إدارة التعليم بالمنطقة.

وفي بيان صحفي، أشار الغامدي إلى أن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقًا، مقدمًا تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلًا الله لها الرحمة والمغفرة.

وأوضح الغامدي أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

وفي وقت سابق من أمس، الثلاثاء، توفيت طالبة تحت عجلات حافلة كانت تستقلها أثناء عودتها من الدراسة، بحي الشفا في مدينة الرياض.

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وأظهر فيديو للحادث، حصلت عليه «عاجل»، الطالبة أثناء نزولها من الحافلة، وقد فوجِئت بقائدها يتحرَّك قبل أن تثبت أقدامها على الأرض، لتدهسها عجلات الحافلة، فيما واصل قائدها السير دون أن يكلف نفسه عناء التوقف لإنقاذها.

من جانبه؛ أكَّد متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الهلال الأحمر تلقى بلاغًا بحالة دهس لفتاة عمرها ١٤ سنة، الساعة 13.59، وتَمَّ توجيه فرقة عنايات من مركز إسعاف الشفا، في محاولة لإنقاذها.

وأضاف الجلاجل، أنَّه عند وصول الفرقة اكتشفت أنَّ الحالة متوفاة، وأنَّ الحادث وقع في حي الشفا.