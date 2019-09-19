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أسعار النفط تواصل الهبوط

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تراجعت أسعار النفط حوالي 2 في المئة أمس الأربعاء موسعة خسائرها من الجلسة السابقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتا، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتغلق عند 58.11 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

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ومع هذا فإن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهما انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهى أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس 2018.

وتعرض النفط لضغوط أيضا من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام وهو ما دفع مؤشر الدولار للصعود.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وهوت أسعار النفط 6 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أعادت إمدادات النفط لزبائنها إلى مستوياتها قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها. والهجمات التي وقعت يوم السبت أوقفت فعليا 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود والي 15 في المئة يوم الاثنين.

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