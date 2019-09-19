شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: السعودية أسهمت بفعالية في نشر التسامح والتعايش بين الشعوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن السعودية أسهمت بشكل فاعل في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالوزارة أمس (الأربعاء) مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، والوفد المرافق له، الذي يزور السعودية حالياً، وتم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثمّن المبعوث البريطاني دور السعودية في هذا المجال، وأن الحكومة البريطانية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت لتعزيز الحوار مع الحضارات على مستوى العالم.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والوفد المرافق للضيف.