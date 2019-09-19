شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس CIA السابق: إيران يائسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية «CIA» جون برينان، أن الهجمات الإرهابية على شركة أرمكو تكشف مدى يأس النظام الإيراني. وقال برينان لشبكة «MSNBC» أمس: «إن الرئيس دونالد ترمب نجح في وضع إيران في هذا الموقف اليائس، وهو ما دعاها لشن تلك الهجمات»، مضيفاً: «أن طهران أرادت أن تقول إن الوضع الراهن (المتمثل في العقوبات المفروضة عليها) غير مقبول، وأنها لن تسمح بأن يستمر».

واعترف برينان أن الرئيس ترمب لا يريد أن يدخل في حرب مع إيران، إلا أنه يجب أن يتعامل مع ما اقترفته، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تشن إيران مثل هذه الهجمات على المملكة.

وكانت شبكة «سي إن إن CNN» قالت أمس إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بالسعودية السبت الماضي أتت من الجهة الشمالية أي إيران. وأضافت أن الصواريخ المعدلة يمكنها التحليق منخفضة للتخفي عن الرادارات، مؤكدة أنها فشلت في ضرب أهدافها في أرامكو.