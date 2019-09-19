شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نواب مصري لـ«الخليج 365»: إيران تعمل لخلق فوضى بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى الرياض تأتي تضامناً مع المملكة في الوقوف ضد إيران، خصوصا بعد قيام المليشيات التابعة بقصف منشأتي أرامكو بهدف ضرب اقتصاد العالم، وخلق صراعات جديدة في المنطقة، تعكس اتجاهات طهران لخلق حالة فوضى تبعدها عن أزمتها الداخلية.

وأضاف الجمال لـ«الخليج 365» أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول مسؤولية مباشرة عن العملية الإرهابية وهو ما أكدته الإدارة الأمريكية في تحقيقات لها من قبل، في الوقت الذي تؤمن فيه المملكة حدودها مع اليمن. ولفت نائب رئيس البرلمان العربي إلى أن هجمات «أرامكو» الأخيرة زادت من حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية، وأن زيارة بومبيو المرتقبة ستوضح ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة من تطورات في المنطقة بالكامل.