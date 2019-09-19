شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر ومنظمة السياحة العربية تدينان الأعمال التخريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيامي، جدة)

أدانت النيجر بشدة الهجمات التخريبية التي استهدفت بطائرات مسيرة منشآت نفطية في بقيق وهجرة خريص.

وقالت في بيان رسمي لوزارة الخارجية النيجرية: «إن حكومة النيجر تدين بشدة هذه الأعمال التخريبية غير المقبولة وتؤكد دعمها الثابت للسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ الأمن والاستقرار في العالم».

كما أدانت المنظمة العربية للسياحة العدوان التخريبي، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي باستهداف مرافق حيوية، تمثل عصبا للاقتصاد الدولي، يهدف إلى النيل من أمن واستقرار المملكة والطاقة العالمية وذي طابع إجرامي متأصل الشر، ترفضه كل الشرائع والقوانين والمبادئ الدولية.

وأشارت المنظمة إلى ثقتها الكاملة في تصدي السعودية لهذه الأعمال بأشكالها وصورها كافة، وبقدرتها على صد أي عدوان واعتداء.