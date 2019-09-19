شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين تفجيري كابول: نقف مع أفغانستان ضد الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدانت السعودية واستنكرت التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان واستهدف تجمعاً انتخابياً لرئيس أفغانستان الإسلامية أشرف غني، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.