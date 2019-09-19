بلدي مكة يطالب الأمانة بتسليم صكوك مخططات للمواطنين

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جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة) أوصى المجلس البلدي في العاصمة المقدسة في اجتماعه الثامن والأربعين الأمانة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الصكوك للمواطنين في مخطط ولي العهد (9) (أ، ب) وإدراج إنشاء وتطوير جميع خدمات البنية التحتية لمخطط تسعة (هـ) لأمانة العاصمة المقدسة بعد موافقة الجهات المعنية. وكان المجلس عقد اجتماعه برئاسة مستور مبارك المطرفي وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مناقشة محضر لجنة الصحة العامة والبيئة، وأقر تشديد الرقابة الصحية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة، كما بحث محضر اللجنة الفنية وأوصى بسرعة تنفيذ أعمال السفلتة لمخطط الشاكرين بالحسينية والتنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة لإزالة العوائق التي تتعلق بالكوابل الكهربائية واعتماد مخططي الأجاويد ودرة الجموم.

أوصى المجلس البلدي في العاصمة المقدسة في اجتماعه الثامن والأربعين الأمانة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الصكوك للمواطنين في مخطط ولي العهد (9) (أ، ب) وإدراج إنشاء وتطوير جميع خدمات البنية التحتية لمخطط تسعة (هـ) لأمانة العاصمة المقدسة بعد موافقة الجهات المعنية. وكان المجلس عقد اجتماعه برئاسة مستور مبارك المطرفي وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مناقشة محضر لجنة الصحة العامة والبيئة، وأقر تشديد الرقابة الصحية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة، كما بحث محضر اللجنة الفنية وأوصى بسرعة تنفيذ أعمال السفلتة لمخطط الشاكرين بالحسينية والتنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة لإزالة العوائق التي تتعلق بالكوابل الكهربائية واعتماد مخططي الأجاويد ودرة الجموم.

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