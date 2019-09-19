شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في طعن طالب ثانوي زميله غرب الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

فتحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحقيقا موسعا في اعتداء طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس غرب الدمام على زميله بآلة حادة، وإصابته بجرح طفيف في يده اليمنى. وأوضح المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال الواقعة، وتم إسعاف الطالب المصاب ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى المركزي بالدمام، وإبلاغ الجهات الأمنية، والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة.

وأكد المتحدث أن حالة الطالب مطمئنة وغادر المستشفى. مشيراً إلى أن الواقعة محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على تحقيق وتوفير البيئة التربوية الآمنة للطلاب والطالبات بعيدا عن أية مؤثرات سلبية، وذلك بتطبيق آلية مقننة وضابطة عبر قواعد السلوك والمواظبة، والتعامل مع المواقف بما يعزز السلوك الإيجابي، ويمنع ويحد من السلوك السلبي، عبر أساليب تربوية ونفسية ووقائية وعلاجية لمساعدة الطالب على تطبيق السلوك الذاتي الإيجابي.