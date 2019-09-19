10 شروط لوظائف المستخدمين في تعليم مكة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 10 شروط للراغبين والراغبات في التقدم لوظائف المستخدمين الشاغرة فتح باب تقديمها أمس (الأربعاء) ويستمر حتى الأربعاء القادم. واشترطت الإدارة للوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة، والقدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون مقر السكن في مكة المكرمة مع إحضار ما يثبت ذلك للجنة القبول، وألا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عاما لمدارس البنات وعن ٢٥ عاما لمدارس البنين مع اجتياز المقابلة الشخصية.
ومن الشروط التسجيل في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم متقاعدا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو لديه سوابق.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يكون إلكترونياً فقط عبر الرابط المخصص في موقع الإدارة.
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