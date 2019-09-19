لأول مرة في المملكة.. تدريب 41 طالبة في جامعة نورة للقيادة الكشفية النسوية

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) لأول مرة في لأول مرة في السعودية .. نظمت جامعة الأميرة نورة أخيرا «الدراسة الأولية للشارة الخشبية الأولى للفتيات»، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، وبمشاركة قائدات من المنظمة العالمية للكشافة للمساهمة في تدريب وتأهيل المشاركات من طالبات الجامعة والزائرات من مختلف مناطق المملكة على القيادة الكشفية، ليحملن بداية مشعل الحركة الكشفية النسائية داخل المملكة بواقع ثلاثة أيام. وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريان أن مشاركة الجامعة وتنظيمها لدورة الدراسة الأولية للشارة الخشبية ينطلق من دورها ومساهمتها في خدمة المجتمع تحقيقا لرؤية 2030 وإسهاماً من العمادة في تنفيذ أهداف الجامعة الإستراتيجية من خلال الشراكات المجتمعية. وأضافت، أن إقامة مثل هذه الأنشطة لها بالغ الأثر في تطوير المهارات القيادية للمشاركات، والاعتماد على النفس والصبر في سبيل التعلم والعمل ضمن فريق من خلال مشاركتهن في الأنشطة المختلفة التي تتيح لهن تنمية المهارات التطوعية وتعزيز القدرة على مواجهة المواقف. يشار إلى أن الدورة حضرتها 32 متدربة من طالبات ومنسوبات الجامعة الحاصلات على رخصة العمل التطوعي والمستجدات في حاضنة نورة العطاء، بالإضافة إلى 9 مشاركات من مختلف مناطق المملكة وتم تقسيم المشاركات إلى اربع طلائع؛ طليعة الياقوت، طليعة الكفاح، وطليعة الجوهرة، وطليعة الكرم، وتسلمت المشاركات شهادات الاجتياز المعتمدة من الجامعة وجمعية الكشافة السعودية.



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