شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: 97 % الامتثال للتوطين.. و«القمة» صعبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)

كشف أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، تصدر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمؤشرات الأداء على مستوى المملكة، والتي اشتملت على انخفاض نسبة البطالة إلى 5,1% وارتفاع إنجازها في الزيارات المستهدفة بنسبة 202,50%، وامتثالها لقرارات التوطين بنسبة 97,69%، وارتفاع أداء المفتشين بنسبة 79,18%، مؤكداً إن الوصول للقمة سهل ولكن الصعوبة تكمن في المحافظة عليه، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للاستمرار في خدمة أبناء المنطقة عبر توفير فرص العمل وفي كافة المجالات، مبشراً بانطلاق جائزة التوطين بالمنطقة خلال الفترة القادمة، وهي إحدى الخطوات المحفزة للقطاع الخاص لزيادة نسبة التوطين.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بعد تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى مناطق المملكة، والتي اطلع خلالها على أداء وسير العمل بالفرع والتقى بالموظفين بالقسمين الرجالي والنسائي، كما عقد اجتماعاً لقيادات ومديري إدارات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومديري الإدارات والمكاتب والمفتشين.

من جهة ثانية، بحث مجلس منطقة القصيم في جلسته أمس برئاسة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أولويات المشاريع التنموية والبرامج والمبادرات المقترحة لأمانة وبلديات منطقة القصيم، ولإدارة الشؤون الصحية، ولإدارة كهرباء القصيم وللإدارة العامة للتعليم، واستعرض محضر اجتماع لجنة المرافق العامة الثالث بشأن الملاحظات على الطرق والشوارع، وناقش مقترح تحويل القصيم إلى منطقة ذكية، وإعداد إستراتيجية شاملة للمنطقة، وما تضمنه محضر اجتماع لجنة الزراعة والمراعي الطبيعية بشأن حصر المواقع البرية.