شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: الأنظمة الإلكترونية حققت الجودة والدقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على أهمية الأنظمة الإلكترونية في تحقيق الجودة والدقة، وضبط الإجراءات، واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن سعد العصيمي، على آلية عمل نظام «تيسير» الذي أقرته الوزارة.

واستمع إلى شرح بيّن فيه مدير عام فرع الوزارة طبيعة نظام «تيسير» في رفع المناشط الدعوية لجميع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلكترونيا، وإلغاء التعامل الورقي، ضمن خطة الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح العصيمي أن النظام يهدف إلى تيسير إجراءات فسح المناشط الدعوية، وتوحيد الإجراءات، وأتمتة العمل، وتجويد المخرجات، وإبراز جهود الوزارة بأرقام حقيقية.