شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجوف: تخصيص مواقع للإسكان التنموي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)أكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان العمل بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان في المنطقة على تخصيص مواقع للاستفادة منها في مشاريع الإسكان التنموي بأسرع وقت ممكن، بما يلبي حاجات المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري، لبحث إمكانية توفير أراضٍ متعددة وبمواقع مختلفة لغرض تخصيصها للإسكان التنموي، في جميع مدن المنطقة ومحافظتها وقراها.
واستعرض الاجتماع المساحات والأعداد المطلوبة والمعايير الخاصة باختيار المواقع الأنسب للغرض من هذه الأراضي لتوظيفها في برامج الإسكان التنموي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الجوف: تخصيص مواقع للإسكان التنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.