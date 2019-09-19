شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجوف: تخصيص مواقع للإسكان التنموي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

أكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان العمل بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان في المنطقة على تخصيص مواقع للاستفادة منها في مشاريع الإسكان التنموي بأسرع وقت ممكن، بما يلبي حاجات المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري، لبحث إمكانية توفير أراضٍ متعددة وبمواقع مختلفة لغرض تخصيصها للإسكان التنموي، في جميع مدن المنطقة ومحافظتها وقراها.

واستعرض الاجتماع المساحات والأعداد المطلوبة والمعايير الخاصة باختيار المواقع الأنسب للغرض من هذه الأراضي لتوظيفها في برامج الإسكان التنموي.