السعودية | دهس طالبة أثناء نزولها من باص مدرسي.. وهذا رد تعليم الرياض

شكرا لقرائتكم دهس طالبة أثناء نزولها من باص مدرسي.. وهذا رد تعليم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت طالبة يوم الثلاثاء الماضي لحادثة دهس أثناء نزولها من الحافلة التي تقلها من المدرسة إلى البيت وذلك في حي الشفاء بالرياض.
وتداول السعوديون مقطع فيديو يبين تفاصيل الحادثة التي وقعت الساعة 1:35 بعد انتهاء اليوم الدراسي وراحت ضحيتها الطالبة ليان تركي مبارك حيث أظهر المقطع المسجل بأن عباءة الطالبة علقت حين نزولها من الباص الذي توقف أمام بيتها، وأثناء ذلك واصل السائق السير الأمر الذي أدى لسحبها وتضررها.
إلى ذلك نفت إدارة تعليم الرياض مسؤوليتها عن الحادثة في بيان رسمي حيث أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض علي الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا الثلاثاء تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.
وأضاف الغامدي في البيان: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله"، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.
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