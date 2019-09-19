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أطاحت دوريات الأمن بمحافظة جدة بثلاثة سعوديين دأبوا على سرقة كيابل كهربائية وأغطية حديد بأحد الأحياء الجنوبية وبعد الاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم مطلوب لدى مكافحة المخدرات.
تفصيلاً؛ بحسب معلومات "الخليج 365" اشتبهت الجهات الأمنية بالمحافظة بمركبة داخلها أشخاص بأحد الأحياء الجنوبية من مدينة جدة وعند ملاحظتهم لرجال الأمن فروا هاربين من الموقع.
وبعد تضييق الخناق عليهم تم ضبطهم، وعند تفتيش المركبة وجد مقصات لغرض قص الحديد، بالإضافة إلى العثور على أغطية حديد تابعة للأمانة. وبعد توجيه الاتهام اعترف أحدهم بارتكابهم سرقات عديدة، وبعد الاستعلام عن هوياتهم اتضح أن أحدهم صادر بحقه أمر قبض من مكافحة المخدرات.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة والتحفظ على الأشخاص، وأحالتهم إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 02:14 AM
بعد الاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم مطلوب لدى مكافحة المخدرات
أطاحت دوريات الأمن بمحافظة جدة بثلاثة سعوديين دأبوا على سرقة كيابل كهربائية وأغطية حديد بأحد الأحياء الجنوبية وبعد الاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم مطلوب لدى مكافحة المخدرات.
تفصيلاً؛ بحسب معلومات "الخليج 365" اشتبهت الجهات الأمنية بالمحافظة بمركبة داخلها أشخاص بأحد الأحياء الجنوبية من مدينة جدة وعند ملاحظتهم لرجال الأمن فروا هاربين من الموقع.
وبعد تضييق الخناق عليهم تم ضبطهم، وعند تفتيش المركبة وجد مقصات لغرض قص الحديد، بالإضافة إلى العثور على أغطية حديد تابعة للأمانة. وبعد توجيه الاتهام اعترف أحدهم بارتكابهم سرقات عديدة، وبعد الاستعلام عن هوياتهم اتضح أن أحدهم صادر بحقه أمر قبض من مكافحة المخدرات.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة والتحفظ على الأشخاص، وأحالتهم إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، جدة .. الإطاحة بـ 3 أشخاص تخصصوا في سرقة كيابل كهربائية وأغطية حديد ،
المصدر : الخليج 365
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