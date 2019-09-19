، ولي العهد يبحث مع وزير خارجية أمريكا الاعتداءات التي استهدفت زعزعة أمن المنطقة ،

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام في جدة أمس مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وتفصيلاً، شدَّد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على إدانة بلاده الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، التي تتحمل إيران مسؤوليتها. وأكد تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.
وعبّر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.. مبديًا تقديره لحكمة القيادة السعودية، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد ولي العهد - من جهته - خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة، والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 02:10 AM
"بومبيو" قال إن إيران تتحمل مسؤوليتها.. وسندعو خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام في جدة أمس مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وتفصيلاً، شدَّد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على إدانة بلاده الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، التي تتحمل إيران مسؤوليتها. وأكد تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.
وعبّر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.. مبديًا تقديره لحكمة القيادة السعودية، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد ولي العهد - من جهته - خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة، والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.
، ولي العهد يبحث مع وزير خارجية أمريكا الاعتداءات التي استهدفت زعزعة أمن المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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