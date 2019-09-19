“الدفاع المدني” يُنفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بالرياض وبعض المحافظات.. غدًا الخميس

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، في الواحدة ظهر غدٍ الخميس. وفي بيان نشره الحساب الرسمي للدفاع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدّم محمد الحمادي، إلى أنَّ هذه التجربة مجدولة مسبقًا. وأوضح المقدم الحمادي أنَّ التجربة هدفها التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرًا للجميع تعاونهم.

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